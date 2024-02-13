"الجمارك" تصدر الدليل الإرشادي الإجرائي للإدخال المؤقت للوسائط البحرية السياحية

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر الدليل الإرشادي الإجرائي للإدخال المؤقت للوسائط البحرية السياحية، بهدف توضيح الإجراءات الجمركية ذات الصلة بهذه الأنشطة.
ويتضمن الدليل الإرشادي توضيح كافة الإجراءات الجمركية للإدخال المؤقت، بما يدعم المستثمرين والوكلاء الملاحيين السياحيين العاملين في قطاع الأنشطة السياحية الساحلية والسياح العابرين والزائرين المتعاملين مع مختلف الوسائط البحرية السياحية في هذا القطاع.
ويساعد الدليل على تبسيط إجراءات الإدخال المؤقت للوســـائط البحريـة واليخـوت الأجنبية أو اليخـــوت الزائرة في جميع المراســـي الســـياحية التي تشرف عليها الهيئة السعودية للبحر الأحمر، حيث يركز الدليل على إيضاح مجموعة من الإرشادات، من أبرزها تحديد نطاق التطبيق للإدخال المؤقت للوسائط البحرية المســـتخدمة في الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية في النطاق الجغرافي المعتمد، وذلك وفقًا لعدد من التصنيفات المعتمدة من الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
ويتطرق الدليل إلى إيضاح الفئات المستفيدة من الإدخال المؤقت، ومدة الإدخال المؤقت، وطرق تقديم طلب الإدخال المؤقت، إلى جانب إيضاح الاشتراطات والقيود للإدخال المؤقت والتزامات الأطراف المعنية.
ودعت هيئة الزكاة المهتمين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي الإجرائي للإدخال المؤقت للوسائط البحرية السياحية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (zatca.gov.sa) كما دعت عند وجود أي استفسارات إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طِوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X) (Zatca_Care@)أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
ويأتي إصدار هذا الدليل تحقيقًا للعمل التكاملي بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، وذلك بما يُسهم في توعية الفئات المستهدفة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات المقدمة.