"الجمارك" تصدر الدليل الإرشادي الإجرائي للإدخال المؤقت للوسائط البحرية السياحية

ويساعد الدليل على تبسيط إجراءات الإدخال المؤقت للوســـائط البحريـة واليخـوت الأجنبية أو اليخـــوت الزائرة في جميع المراســـي الســـياحية التي تشرف عليها الهيئة السعودية للبحر الأحمر، حيث يركز الدليل على إيضاح مجموعة من الإرشادات، من أبرزها تحديد نطاق التطبيق للإدخال المؤقت للوسائط البحرية المســـتخدمة في الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية في النطاق الجغرافي المعتمد، وذلك وفقًا لعدد من التصنيفات المعتمدة من الهيئة السعودية للبحر الأحمر.