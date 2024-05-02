إدانة 13 مستثمرًا بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه وإلزامهم وآخرين بدفع "42.9" مليون ريال

وتفصيلًا: أعلنت الأمانةُ العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بتاريخ 10 مارس 2024، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة "والمحالة لها من هيئة السوق المالية" ضدّ كل من: حمود بن عبدالعزيز بن حمود الذياب، ونوف بنت خالد بن إبراهيم الجريوي، وإبراهيم بن خالد بن إبراهيم الجريوي، ومشاعل بنت شاهر بن شائع الشدادي الحربي، ويزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن المحمود، وسحر بنت زهير بن إبراهيم مسلم، وتركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الدخيل، ومحمد بن زيد بن محمد التميمي، ونورة بنت عبدالعزيز بن محمد الجريوي، وعبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي، وعبدالله بن إبراهيم بن زيد الشثري، وخالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي، ومساعد بن محمد بن عبدالعزيز المنيفي. وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق.