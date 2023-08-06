فتحة صغيرة وصمام ميترالي.. تدخل طبي دقيق ينقذ حياة ثمانيني بالرياض

وبيّن الفريق أنه تمّ نقل المريض بعد العملية إلى قسم العناية المركّزة لمتابعة وضعه الصحي حتى الاستقرار، ومتابعة الخطة العلاجية في المتابعة الدورية لحالته حتى اختفى ضيق التنفس، وعاد المريض إلى ممارسة حياته بشكل طبيعي، بفضل الله، وخروجه بالسلامة من المستشفى، مؤكداً أن هذا النوع من الحالات يعد معقداً نتيجة عامل السن والحالة الصحية العامة للمريض، لكن بوجود التقنيات الحديثة وجهود الفريق الطبي السعودي تمّت العملية بنجاح وتحقيق نتائج إيجابية.