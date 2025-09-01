أمانة الأحساء تُطلق أعمال تطوير طريق الملك فهد من جسر الملك عبدالله حتى قناة الخدود

وأوضحت الأمانة أن الحركة المرورية ستُحوَّل مؤقتًا عبر مسارات بديلة تشمل توجيه القادمين من طريق الملك فهد (غربًا) ومن طريق الملك عبدالله (شرقًا) نحو دوّار واحة هجر، والقادمين من إشارة جسر قناة الخدود باتجاه طريق الملك عبدالله.