أمانة الأحساء تُطلق أعمال تطوير طريق الملك فهد من جسر الملك عبدالله حتى قناة الخدود

أعلنت أمانة الأحساء، بالتنسيق مع إدارة مرور المحافظة، بدء أعمال تطوير طريق الملك فهد من جسر طريق الملك عبدالله حتى إشارة جسر قناة الخدود، بهدف تعزيز انسيابية المركبات ورفع مستويات السلامة على هذا المحور الحيوي.
وأوضحت الأمانة أن الحركة المرورية ستُحوَّل مؤقتًا عبر مسارات بديلة تشمل توجيه القادمين من طريق الملك فهد (غربًا) ومن طريق الملك عبدالله (شرقًا) نحو دوّار واحة هجر، والقادمين من إشارة جسر قناة الخدود باتجاه طريق الملك عبدالله.
وتتضمن الأعمال صيانةً وإعادة تأهيل للطبقة الإسفلتية بطول 1700 متر بثلاثة مسارات في كل اتجاه، واستحداث حارات التفاف لتسهيل الدوران، وتنفيذ وسائل سلامة مرورية حديثة، إضافة إلى تحسينات الإنارة لرفع مستوى الأمان.
وأكدت الأمانة أن المشروع يأتي ضمن خططها المستمرة لتحديث شبكة الطرق بما يواكب برامج تحسين جودة الحياة وتسهيل تنقل السكان والزوار.