مركز غسيل الكلى بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر بيئةٌ طبية متكاملة تُوَفر أعلى درجات الرعاية والخصوصية

يُعتبر مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، واحدًا من أميز وأحدث المراكز المتخصصة على مستوى الشرق الأوسط؛ حيث يعمل به كفاءات طبية على مستوى عالٍ من الخبرة والتأهيل؛ من استشاريين وفريق تمريضي وأخصائيين اجتماعيين، ويقدم خدمات رعاية صحية تتسم بالشمول وتتوافق مع المعايير العالمية، للحالات الحرجة والطارئة والمزمنة، في بيئة تتميز بتوفر أعلى مستويات الخصوصية والراحة للمريض أثناء تلقيه العلاج.
ويضم المركز 20 غرفة غسيل كلوي مستقلة ومجهزة بأحدث التقنيات، وقد تم تصميمها وتجهيزها وفقًا لأعلى المقاييس وبحيث تضمن للمريض الراحة التامة، ويشرف على كل مريض طاقم تمريضي خاص، وكذلك تم تخصيص غرفتين (Negative Pressure Room) لمرضى الأمراض التنفسية، وغرفتين لمرضى الغسيل الكلوي المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي من النوع (C)، وأخرى للنوع (B)، بالإضافة إلى غرف ذات إطلالات خارجية مميزة، تساعد في الشعور بالراحة والاسترخاء أثناء تقديم العلاج والغسيل، وتحتوي كل غرفة على سرير منفصل بجانب جهاز الغسيل الكلوي، ونظام صوتي ومرئي متطور يتيح للمرضى مشاهدة عدة قنوات تلفزيونية متنوعة، وخدمات إنترنت مجاني.
ويقدم المركز خدمات متنوعة بجودة عالية، فبالإضافة إلى الغسيل الكلوي يقوم بعلاج أمراض الكلى الحادة والمزمنة، والمتابعة قبل وبعد زراعة الكلى، وعلاج حالات كالحصى الكلوية واضطرابات أملاح ومستوى الحموضة بالدم؛ فضلًا عن تشخيص ومتابعة وعلاج ارتفاع ضغط الدم الثانوي والأساسي، وتقديم الرعاية لمصابي الفشل الكلوي الحاد، وتقييم وعلاج مرضى التهاب الكلى، واضطرابات التوازن الحمضي القاعدي أو كليهما، والقصور الكلوي المتقدم، وتشخيص وعلاج أمراض العظام كلوية المنشأ، وغيرها من الحالات، بجانب توفير الأدوية الأساسية التي يحتاجها المريض قبل وأثناء وبعد جلسات الغسيل، كما أن تقارير المريض الطبية تصل إلى الغرفة عند الطلب، بالإضافة إلى تخصيص كرسي مريح للمُرافق، مع تقديم وجبتيْ فطور وغداء أثناء الجلسة التي تستغرق نحو خمس ساعات، إضافة إلى أن المستشفى يخصص مواقف سيارات خاصة لمراجعيه.
وحرصت إدارة المستشفى على تزويد المركز بأحدث أجهزة الغسيل الكلوي "GAMBRO"، التي تُعد من أفضل تقنيات الغسيل الكلوي وأحدثها على مستوى العالم، وتتميز بالكفاءة ودرجات سلامة عالية، وهي مجهزة بشاشة كبيرة ترصد جرعة غسيل الكلى وجميع المؤشرات؛ بما في ذلك المؤشر الخاص بقياس ضغط الدم الآلي.
كما تم تأمين أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية الدقيقة، وفلاتر خاصة بالغسيل الدموي ذات كفاءة عالية، من كبرى الشركات العالمية، إضافة إلى المراقبة الدقيقة لجميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى حدوث تلوث بكتيري أو فيروسي أو كيماوي؛ إذ إنها تعمل على مدار 24 ساعة يوميًّا لاستقبال الحالات الطارئة.
وفي نهاية جلسة الغسيل يتم تقديم المشورة والإرشادات الطبية الخاصة، عبر فريق التمريض وأخصائيي التغذية، كما يتم متابعة المرضى من قِبَل أخصائيي التغذية بشكل دوري، مع إمكانية إجراء الفحوصات اللازمة في وحدة الغسيل، دون الحاجة إلى إرسال المريض لقسم آخر، وتزويد المرضى بالمعلومات اللازمة حول نظامهم الغذائي ودعمهم اجتماعيًّا.