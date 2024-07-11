الدمام.. مطار الملك فهد الدولي يحقق أرقامًا قياسية في الحركة الجوية

أعلنت مطارات الدمام، اليوم الخميس، عن تحقيق أرقام قياسية في الحركة الجوية بمطار الملك فهد الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
وأوضحت عبر حسابها الرسمي على منصة "X" أن الإحصاءات المرتبطة بأعداد المسافرين تشير إلى نجاح مطار الملك فهد الدولي في خدمة أكثر من 6 ملايين مسافر من يناير وحتى يونيو 2024.
وبهذا حقق المطار أعلـى رقـم قيــاسي للمسافرين منذ افتتاحه، ومسجلًا نسبة نمو تقدر بـ 19.7% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.
وفي جانب أعداد الرحلات، سجل مطار الملك فهد الدولي رقمًا قياسيًا جديدًا بأكثر من 51 ألف رحلة من يناير، حتى يونيو 2024، مسجلًا بهذا أعلـى رقـم قيــاسي لأعداد الرحلات منذ افتتاحه، ومحققًا نموًا بنسبة 7.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023م.
كما نجح المطار في تسجيل أرقام قياسية لـ "يوم واحد" في أعداد المسافرين، تجاوزت 50 ألف مسافر، ليسجّل بذلك أعلى رقم قياسي للمسافرين في يوم واحد منذ افتتاحه.
وحقق المطار أعلى رقم قياسي في الحركة الجوية ليوم واحد، عبر نجاحه في تسيير 374 رحلة، جاء هذا في يوم الخميس 13 يونيو 2024م.