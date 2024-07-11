الدمام.. مطار الملك فهد الدولي يحقق أرقامًا قياسية في الحركة الجوية

وفي جانب أعداد الرحلات، سجل مطار الملك فهد الدولي رقمًا قياسيًا جديدًا بأكثر من 51 ألف رحلة من يناير، حتى يونيو 2024، مسجلًا بهذا أعلـى رقـم قيــاسي لأعداد الرحلات منذ افتتاحه، ومحققًا نموًا بنسبة 7.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023م.