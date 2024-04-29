"المنتدى الاقتصادي".. "الخريف" يستعرض أهمية الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق النمو

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن المملكة استفادت من التكنولوجيا المتعددة لتحقيق النمو في القطاع الصناعي والتعدين، والأدوات التكنولوجية تتيح لأصحاب شركات الأعمال أن يكونوا منتجين وفاعلين على مستوى التكلفة، منوهًا بالتحول في مجال التصنيع خلال السنوات الـ 25 الماضية، التي خدمت العديد من دول العالم ومنها المملكة.