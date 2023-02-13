"الغذاء والدواء السعودية" تُوضّح حقيقة شعار الضفدع في منتجات الأكل

تحية طيبة، تُشير علامة الضفدع على المنتجات إلى أن المؤسسة المُنتِجة تتبع المعايير والقواعد الدولية التي ترتبط بالإنتاج المستدام والبيئة، كما تُشير إلى أن الشركة المصنعة قد تم خضوعها للتدقيق المكثف من قِبل الشهادات الصارمة والمعايير، وليس لها علاقة بمكونات المنتج.