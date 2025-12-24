"القدية".. من جادة ضيقة لا تتسع إلا لـ"جمل" إلى مدينة عالمية تضم نصف مليون نسمة

وانتقلت القدية من منطقة عبور موحشة وخطرة إلى وجهة عالمية تضم أكثر من 400 منطقة جذب، وموطنًا لأكثر من نصف مليون ساكن، ومركزًا اقتصاديًا وترفيهيًا نابضًا بالحياة يستقطب ملايين الزيارات سنويًا. كما تحتضن المدينة 275 لعبة ترفيهية، و12 متنزهًا، وأكثر من 2000 عمل فني، و43 منشأة رياضية، إلى جانب صالات متخصصة للرياضات الإلكترونية تضم نحو 73 ألف مقعد.