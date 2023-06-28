"الزايدي" يقف على مراحل وتجهيز وجبات الإعاشة للحجاج بمشعر منى

تفقد وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبد الله بن خميس الزايدي بصحبة منسوبي الإدارة العامة للتراخيص وسلامة الغذاء والإدارة العامة للخدمات مطابخ متعهدي الإعاشة في مشعر منى.
ووقف "الزايدي" على مراحل تجهيز وإعداد وتقديم وجبات الإعاشة للحجاج في أكثر من مخيم، وشملت الجولة قيام المراقبين الصحيين بإدارة خدمات الإعاشة بإعطاء القائمين على تشغيل المطابخ عدة توجيهات واشتراطات لحظية لسرعة تلافي الملاحظات للمحافظة على سلامة الوجبة الغذائية المقدمة.
كما قام "الزايدي" بتفقد مخازن وثلاجات التبريد والتجميد في كل مخيم للاطلاع على مدى التزام متعهدي الإعاشة بأساسيات حفظ وتداول الأغذية كذلك التزام العاملين باشتراطات الزي الموحد وغطاء الرأس والقفازات لمنع التلوث الخلطي للغذاء.