"الزايدي" يقف على مراحل وتجهيز وجبات الإعاشة للحجاج بمشعر منى

ووقف "الزايدي" على مراحل تجهيز وإعداد وتقديم وجبات الإعاشة للحجاج في أكثر من مخيم، وشملت الجولة قيام المراقبين الصحيين بإدارة خدمات الإعاشة بإعطاء القائمين على تشغيل المطابخ عدة توجيهات واشتراطات لحظية لسرعة تلافي الملاحظات للمحافظة على سلامة الوجبة الغذائية المقدمة.