محليات
"الجوازات" تضبط محاولتي تهريب عبر منفذ الوديعة لمقيمَين يمنيين نقلا 3 مخالفين داخل مركبتهما
أحبطت المديرية العامة للجوازات محاولة تهريب 3 أشخاص من الجنسية اليمنية إلى داخل المملكة، عبر منفذ الوديعة، على يد مقيمَين من الجنسية نفسها.
وأوضحت جوازات منطقة نجران أن المقبوض عليهم حاولوا التسلل بطريقة غير نظامية داخل مركبتين، وتم ضبطهم أثناء إجراءات الدخول عبر المنفذ الحدودي.
وأكدت المديرية أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين في الواقعة، تمهيدًا لإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.