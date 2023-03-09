في ليلة هاني شنودة.. ولأول مرة في العالم العربي "الهضبة" و"الكينج" يلتقيان بالرياض

وأطلّ بعدها الفنان مصطفى حجاج، ثم دعا الفنان القدير أحمد عدوية، إلى المسرح لغناء أغنية "زحمة" التي عُرِفَ بها في السبعينيات وهي من ألحان هاني شنودة، ثم قدّم الفنان محمد منير وصلة غنائية من ألحان هاني شنودة أخذت الحضور لأجواء طربية مميزة، قبل أن تنضم إليه الفنانة "أنغام" في وصلة مُشتركة أدّيا فيها أغنية "أنا بعشق البحر" التي تعدّ واحدة من الروائع الغنائية التي لحّنها هاني شنودة للفنانة نجاة الصغيرة.