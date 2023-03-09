في ليلة هاني شنودة.. ولأول مرة في العالم العربي "الهضبة" و"الكينج" يلتقيان بالرياض

قدّم مجموعة من الفنانين المصريين على مسرح أبوبكر سالم أداءً فريدًا لعدد من الأغنيات التي لحّنها الموسيقار هاني شنودة، ضمن حفلات تقويم الرياض في "ليلة ذكريات هاني شنودة" التي نظمتها شركة "بنش مارك"، بحضور تشريفي من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ.
ولامست الوصلات الغنائية والإبداعات الموسيقية التي عُزِفت مشاعر الحضور الذين امتلأت بهم مدرجات مسرح "أبوبكر سالم" في "بوليفارد رياض سيتي"، بحضور عدد من الأسماء البارزة في مجال الموسيقى التصويرية والعديد من نجوم الشاشة التلفزيونية الذين حضروا الحفل الذي جاء احتفاءً بالتاريخ الموسيقي الكبير للموسيقار هاني شنودة.
وخلال الحفل الاستثنائي للموسيقار شنودة أطلّت الفنانة "أنغام" على الحضور بعبارة: "أهلاً من الرياض الحبيبة"، معبّرةً عن امتنانها لوقوفها لتقديم هذا الحفل، واستفتح الحفل أولى وصلاته الموسيقية بجولة بين الأعمال الفنية التلفزيونية التي لحّنها هاني شنودة، وأعاد صياغتها المايسترو هاني فرحات.
واستعاد الحضور ذكريات زمن جميل من خلال وصلة قدمتها الفنانة منى عزيز من أعمال هاني شنودة وهي "ماشية السنيورة"، "الجواز راحة"، اعتلى المسرح بعدها الفنانة مي فاروق التي غنّت وصلتين غنائيتين ساحرتين للفنانة فايزة أحمد "هدى الليل"، والفنانة نجاة الصغيرة في أغنية "بحلم معاك"، ناسجةً بغنائها قصةً رائعة عزف ألحانها هاني شنودة.
وأطلّ بعدها الفنان مصطفى حجاج، ثم دعا الفنان القدير أحمد عدوية، إلى المسرح لغناء أغنية "زحمة" التي عُرِفَ بها في السبعينيات وهي من ألحان هاني شنودة، ثم قدّم الفنان محمد منير وصلة غنائية من ألحان هاني شنودة أخذت الحضور لأجواء طربية مميزة، قبل أن تنضم إليه الفنانة "أنغام" في وصلة مُشتركة أدّيا فيها أغنية "أنا بعشق البحر" التي تعدّ واحدة من الروائع الغنائية التي لحّنها هاني شنودة للفنانة نجاة الصغيرة.
وفي إضافة فريدة سجّلت الفرقة الغنائية "كايروكي" حضورها في الحفل عبر أداء أغنية "الشوارع حواديت" من ألحان هاني شنودة، وعكس أداؤهم تجسيدًا مُجددًا للأغنية الأصلية، حيث أضاف لها بُعدًا موسيقيًا فريدًا من نوعه.
وأطلّ الموسيقار القدير شنودة على الجمهور بصحبة عمرو دياب الذي حظي بمرافقته على المسرح؛ ليشاركه العزف على وصلته الغنائية "الزمن" التي ارتبطت ببدايته الفنية قبل 40 عامًا، كما بادر عمرو دياب بشُكر المستشار تركي آل الشيخ على حضوره، والمخرج خيري بشارة الذي أشرف على إخراج الحفل، قبل أن يطرب الجمهور برائعة "رصيف نمرة خمسة".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "بنش مارك" محمد زكي حسنين: "تشرفت اليوم بالعمل على هذا الحفل لتاريخ من الموسيقي من العاصمة الرياض لأهم موسيقيي الوطن العربي الموسيقار الكبير هاني شنودة، والذي تكمن عبقريته باكتشاف أكبر فناني مصر والوطن العربي محمد منير وعمرو دياب، ولأنها الرياض عاصمة الخيال والإبداع، تميّز الحفل بثلاثة سوابق تاريخية منها وجود ثلاثة من عمالقة الغناء في الوطن العربي الفنان محمد منير والفنان عمرو دياب والفنانة أنغام برفقة هاني شنودة، اجتمعوا هنا على مسرح أبوبكر سالم؛ ليحتفلوا بالموسيقار هاني شنودة".
وعن حضور الحفل، أكد "حسنين" أنه في حال الإعلان عن الحفل وطرح التذاكر، شوهد إقبال كبير من نجوم الفن في الوطن العربي لحضور هذه الليلة التي أضاءت بوجود 130 فنانًا، وتميزت بحضور إعلامي ضخم للكثير من القادة الإعلاميين وكُتّاب الرأي.
وشهِد الحضور العديد من اللحظات العفوية والطريفة لكل من الموسيقار هاني شنودة والفنان عمرو دياب تضمّنت تهنئة هاني شنودة النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قبل أداء وصلة من شارة مسلسل "أمي الحبيبة" التي أداها محمد منير وعمرو دياب، وعزف ألحانها القدير هاني شنودة، كما قدّم رئيس مجلس إدارة شركة بنش مارك زكي حسنين درع شكر وتقدير للموسيقار هاني شنودة؛ لحضوره وتشريفه لليلة تحتفي بذكرياته.
جدير بالذكر أن "بنش مارك" شركة سعودية قامت بتنفيذ عدد من المشاريع الترفيهية والتي تعدت 350 حفلًا، قدّمت من خلالها عدة فعاليات وليالٍ أضاء بها نجوم الفن في الرياض، مثل "رحبانيات" التي أعادت ذكرى الموسيقار الراحل إلياس الرحباني، بحضور ابنه الموسيقار غسان الرحباني وأحفاد الصافي، و"سيمفونية عبدالوهاب"، التي أعادت تاريخ "موسيقار الأجيال" محمد عبدالوهاب".