"قانوني": الجهات التمويلية للمركبات ملزمة بإعادة مبلغ التأمين للمستأجر حال عدم حدوث حوادث

وقال "الربعي" لـ "سبق"، إن ما نصت عليه المادة السادسة من ضوابط التأمين الشامل على المركبات الصادر بتاريخ 02 /12 /1441هـ، ويتم تصفيتها من الجهة التمويلية خلال 30 يومًا من انتهاء العلاقة التعاقدية ولكل سنة حساب مختلف يعود على عدم وجود حادث خلال السنة والخصم الممنوح للمستأجر من شركات التأمين، والجهة المختصة لتقديم الشكاوى هي مؤسسة النقد ولمن تضرر من قرار مؤسسة النقد التظلم أمام لجنة الفصل في المنازعات التمويلية، كما أنه يجب الانتباه إلى أن الدعاوى التمويلية لا تسمع بعد مضي خمس سنوات من انتهاء العلاقة التعاقدية.