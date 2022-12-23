شاهد.. "الغامدي" بعد تحقيق حلمها بالالتحاق بالخدمة العسكرية: شعور وفخر لا يوصفان

وعن تأثرها بأسرتها، التي كانت الدافع للالتحاق بالعسكرية تقول "الغامدي": "طفولتي كانت في المدينة العسكرية في تبوك، وأخوالي وأعمامي أغلبهم ضباط، وفي عائلتي نشأت وتربيت على الالتزام والانضباط، وكان هذا يدفعني إلى أن أصبح مثلهم في يوم من الأيام، لكن وقتها كان الحلم مستحيلاً، وبمجرد السماح بالالتحاق بالقطاع العسكري للنساء كنت أحضر من الشرقية إلى الرياض، ولم يكن يحالفني وقتها القبول، ولكن مع المثابرة وإعادة محاولات التقديم تم قبولي، وكان ذلك مصدر سعادة وفخر لا يوصف".