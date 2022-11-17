جمعية "مساعي" الخيرية تشارك في معرض سيئول الدولي للاختراعات 2202

شاركت جمعية مساعي النسائية الخيرية اليوم في اختراعات لعدد من مستفيداتها في معرض سيئول الدولي للاختراعات SIIF؛ بهدف التعريف بقدرات وإمكانيات المواطنات السعوديات الابتكارية، والاستفادة من المعارض المماثلة في التسويق لاختراعاتهن، إضافة إلى التقدم للمنافسة على الجوائز والميداليات المخصصة للفائزين، كما تعمل الجمعية على رفع مستوى المخترعات السعوديات، وإيجاد سبل للتواصل مع المؤسسات العالمية الأخرى.