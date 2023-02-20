فرص استثمارية جديدة تطرحها أمانة الطائف على نصف مليون م2

ولفتت إلى أن الطائف تُعد من أبرز مدن السياحة المحلية، وبها العديد من الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، كما أن كل الاستثمارات في المتنزهات والمرافق البلدية القائمة تحقق عوائد مجزية، وتجذب المزيد من رؤوس الأموال للاستحواذ على المزيد من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانة.