فرص استثمارية جديدة تطرحها أمانة الطائف على نصف مليون م2

طرحت أمانة الطائف عددًا من الفرص الاستثمارية بأنحاء المحافظة، بمساحات استثمارية إجمالية قاربت نصف مليون متر مربع.
جاء ذلك ضمن جهود دعم مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية والتطوير الجارية، في شتى المجالات البلدية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية والسياحية والترفيهية؛ بما يحقق مستهدفات جودة الحياة ورؤية المملكة 2030.
وقال أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي: الأمانة طرحت مجموعة كبيرة من المشاريع والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات عبر رزنامة متنوعة بها كل التفاصيل للمشاريع والفرصة المتاحة.
وأضاف: يستفيد المستثمرون من تقديم التسهيلات والحوافز التي تمنح للقطاع الخاص دعمًا للمستثمرين ورواد الأعمال وتيسيرًا عليهم؛ بهدف رفع جاذبية الاستثمار البلدي.
وأشارت الأمانة إلى تنوع الفرص الاستثمارية بالمحافظة، والتي ستُحدث نقلة نوعية مهمة، وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى دعم المستثمرين ورواد الأعمال، وزيادة التعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة للارتقاء بالأنشطة الخدمية والسياحية والترفيهية.
ولفتت إلى أن الطائف تُعد من أبرز مدن السياحة المحلية، وبها العديد من الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، كما أن كل الاستثمارات في المتنزهات والمرافق البلدية القائمة تحقق عوائد مجزية، وتجذب المزيد من رؤوس الأموال للاستحواذ على المزيد من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانة.