"البيئة": 5 مناطق تسجل هطول أمطار متفرقة في 36 محطة.. وعسير تتصدر بـ 32.00 ملم

وبحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في جميع مناطق المملكة، فقد رصدت (36) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح يوم أمس السبت 20 أبريل 2024م، حتى التاسعة من صباح اليوم الأحد 21 أبريل 2024م، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، عسير، جازان، نجران، والباحة).