كأس السوبر السعودي في الصين.. حين تتلاقى الثقافات على أرض الملعب

ولم يقتصر الحماس على أجواء المباراة، بل تجاوزها ليصل إلى قلوب الجماهير الصينية، التي وجدت في الحدث فرصة لاكتشاف ملامح الثقافة السعودية. ورفرفت الأعلام، وارتدى كثير من الصينيين الشماغ السعودي، حتى وإن بطرق غير تقليدية، إلا أن الرمزية الثقافية للمشهد كانت حاضرة، بما يعكس روح المحبة والفضول الصادق تجاه الثقافة السعودية.