"الخليوي" يكشف لـ"سبق" سرّ تميز يوم 29 فبراير

وقال "الخليوي": في منتصف القرن السادس الميلادي دعا الراهب الأرمني "ديونيسيوس اكسيجونوس" إلى وجوب أن يكون ميلاد المسيح هو بداية التقويم، ولقيت دعوته قبولًا منذ سنة 532م؛ حيث بدأ عدد السنين من سنة ميلاد المسيح؛ إذ يوافق 532م - سنة 1285 منذ تأسيس روما، والسنة في التقويم اليولياني فيها 365.25 يومًا، وبذلك تكون هناك ثلاث سنوات بسيطة تحوي 365 يومًا، والسنة الرابعة كبيسة 366 يومًا، وتكون زيادة اليوم في شهر فبراير ليصبح 29 يومًا.