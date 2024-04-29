بعد واقعة مياه "بيرييه" الملوثة.. "الغذاء والدواء": المنتج لم يرد لأسواق المملكة

أوضحت هيئة الغذاء والدواء اليوم أن منتج مياه "بيرييه" التابع لشركة نستله لم يرد لأسواق المملكة.
وقالت الهيئة نصًّا وردًّا على استفسار البعض حول المنتج الذي أثيرت حوله أزمة كبيرة خلال الأيام الأخيرة بعد إعلان الحكومة الفرنسية أنه ملوث ببكتيريا "البراز": نفيدكم بأن المنتج مَدار البحث، لم يرد لأسواق المملكة؛ علمًا بأن الهيئة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بسلامة ومطابقة المنتجات الغذائية في أسواق المملكة لحماية المستهلكين.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أمرت شركة "بيرييه" للمياه المعدنية، بتدمير مليوني زجاجة من مياهها الفوارة، التي يُزعَم أنها ملوثة ببكتيريا البراز؛ حسب وكالة الصحة العامة.
وحسب وكالة "فرانس برس"، تواجه شركة "نستله" السويسرية العملاقة للأغذية، فضائح مستمرة تتعلق بمياه بيرييه؛ حيث تحقق السلطات الفرنسية في طرق تنقية غير قانونية مزعومة في شركة المياه الفرنسية التابعة لشركة نستله.
وقالت وكالة الصحة الفرنسية في وثيقة إن السلطات الصحية طلبت من نستله ووترز فرانس، تدمير كل إنتاج بيرييه في الفترة من 10 إلى 14 مارس من أحد مصادرها بالقرب من نيم.
وقالت نستله في بيان إنه تم تدمير ما يقرب من مليوني زجاجة كإجراء احترازي. وقالت الشركة إن زجاجات بيرييه في المتاجر آمنة.
تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أمرت السلطات الإقليمية شركة نستله ووترز فرنسا، بتعليق الإنتاج على الفور في أحد مصادرها بالقرب من نيم.