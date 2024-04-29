بعد واقعة مياه "بيرييه" الملوثة.. "الغذاء والدواء": المنتج لم يرد لأسواق المملكة

وقالت الهيئة نصًّا وردًّا على استفسار البعض حول المنتج الذي أثيرت حوله أزمة كبيرة خلال الأيام الأخيرة بعد إعلان الحكومة الفرنسية أنه ملوث ببكتيريا "البراز": نفيدكم بأن المنتج مَدار البحث، لم يرد لأسواق المملكة؛ علمًا بأن الهيئة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بسلامة ومطابقة المنتجات الغذائية في أسواق المملكة لحماية المستهلكين.