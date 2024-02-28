"البديوي": دول مجلس التعاون أقرّت العديد من القرارات والقوانين والأنظمة الموحدة لحفظ حقوق الإنسان

وفي سياق متصل، أشار إلى أن عملية التطوير المستمرة للبنية التشريعية والمؤسسية داخل دول مجلس التعاون، يعكس التزامها الراسخ بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على جميع المستويات، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، فضلًا عن إيمانها بأهمية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وهي أمثلة تعد شواهد حية على النهج الشامل الذي تعتمده دول المجلس، ليس فقط في سبيل دعم حقوق الإنسان وإنما للإسهام في تحقيق رؤية أشمل لمجتمع أكثر تقدمًا ورخاءً وازدهارًا، تتحقق فيه أهداف التنمية المستدامة، وتسود فيه المساواة وتصان فيه الكرامة الإنسانية.