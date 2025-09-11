(250) مشروعًا رياديًا تتأهل إلى التصفيات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال بالرياض

ويُعدُّ كأس العالم لريادة الأعمال، أكبر مسابقة دولية من نوعها، وتجمع أفضل (100) منشأة ريادية عالمية في الرياض هذا العام للتنافس على جوائز مالية تتجاوز (1.5) مليون دولار، فضلًا عن فرص استثمارية وشراكات إستراتيجية مع أكثر من (64) شريكًا عالميًا، وتؤكد استضافة المملكة لهذه البطولة مكانة الرياض بصفتها مركزًا عالميًّا للابتكار وريادة الأعمال، وتجسّد التزامها المستمر بتمكين رواد الأعمال وتوفير بيئة محفزة لتسريع نمو مشاريعهم وتوسيع حضورهم الدولي.