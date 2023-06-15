يمثلون 6% من إجمالي السعوديين.. 500 ألف ريال عقوبة من يسيء لكبار السن

يحتفل العالم في 15 يونيو من كل عام باليوم العالمي ضد إساءة معاملة كبار السن؛ بهدف رفض الإساءة والمعاناة التي تلحق ببعض آبائنا وأجدادنا من كبار السن، ورفع وعي المجتمع، وتسليط الضوء على موضوع إساءة معاملة كبار السن، والمطالبة بحماية حقوقهم.