في بيان مشترك .. الخارجية : بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع في جدة

يعلن الميسرون (المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والهيئة الحكومية للتنمية "الإيقاد" مع الاتحاد الأفريقي)، بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، والتي تتركز على الآتي: