مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينجح في استئصال ورم بالدماغ باستخدام جهاز الملاحة العصبية

وعن العملية، أوضح الدكتور "ناظر" أن المُراجع أُخضع لجراحة استغرقت 4 ساعات متواصلة تحت التخدير الجزئي، وأجريت العملية والمريض في وضع الاستيقاظ الكامل، مفيدًا بأن الجراحة كانت دقيقة جدًا، وتم فيها استخدام جهاز الملاحة العصبية، بعد أن تم عمل تخطيط لسطح الدماغ بالكامل، مع تحديد مكان وظائف قشرة الدماغ بدقة كبيرة، وأماكن حركة اليد والقدم والوجه واللسان قبل استئصال الورم، تبع ذلك تحرير الورم من التصاقاته بحرص شديد واستئصاله بالكامل، نُقِل بعدها إلى جناح التنويم.