"طريف" تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة بـ 4 مئوية فقط

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جدة أعلى درجة حرارة بـ 32 مئوية، فيما سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 4 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جدة 32 مئوية، مكة المكرّمة 31 درجة، والقنفذة وجازان 30 درجة مئوية، وينبع 29 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ4 درجات مئوية، تليها القريات 5 مئوية، ثم عرعر 6 مئوية، وكل من أبها والباحة وسكاكا 7 درجات.
وسجّلت الدمام وحائل وعرعر وسكاكا وطريف والقريات أعلى نسبة رطوبة 95%