"طريف" تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة بـ 4 مئوية فقط

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جدة أعلى درجة حرارة بـ 32 مئوية، فيما سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 4 درجات مئوية.