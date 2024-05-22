لماذا تصرّ السعودية على دولة فلسطينية وتدعو العالم للاعتراف بها؟.. "الحربي" يوضح

وأضاف: أن التعامل السعودي مع القضية الفلسطينية ظلّ مستندًا إلى قواعد واضحة منذ اليوم الأول لوجود إسرائيل؛ فالسعودية كانت وما زالت تقول: إن هناك حقوقًا للفلسطينيين لا بد أن تُدفع لهم قبل أي تسوية، وهذه الحقوق لا بد أن تضمن لهم أرضًا يعيشون فيها بسلام مثل شعوب العالم.