شاهد.. فرق أمانة الطائف تحتوي آثار الأمطار وترفع الاستجابة اللحظية للبلاغات

وكشف بيان الأمانة عن مباشرة البلاغات الواردة من المواطنين والمقيمين خلال الساعات الماضية، ومعالجة كل المواقع وفق خطة الاحتواء الميدانية، مع سحب تجمعات المياه من المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه السيول والأمطار، ومعالجة المستنقعات التي تكونت عقب هطول الأمطار؛ حفاظاً على الأرواح وردم العديد منها.