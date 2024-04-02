شاهد.. فرق أمانة الطائف تحتوي آثار الأمطار وترفع الاستجابة اللحظية للبلاغات

باشرت أمانة الطائف مهام احتواء آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، واليوم الثلاثاء، وتم تحرير الحركة المرورية في كل المحاور الرئيسية بالمدينة.
وتعاملت الأمانة، وفق خطة الأمطار والسيول، مع مواقع تجمعات مياه الأمطار من خلال الفرق الميدانية المتخصصة، وقامت بتطبيق جميع الإجراءات لمعالجة تجمعات المياه، والوقوف المباشر لفرق الطوارئ، والتأكد من جاهزية قنوات التصريف عبر الشبكة العامة.
ووفقاً لبيانٍ أوردته أمانة الطائف لـ "سبق"، فقد استنفرت طاقاتها لمجابهة أي حالات طارئة أثناء هطول الأمطار، وحرصت على متابعة أداء قنوات التصريف ومضخات المياه بالأنفاق، ونشرت جميع معدات سحب مياه الأمطار والتجمعات المائية في الميدان.
وأشار البيان إلى توزيع فرق العمل بنطاق المحافظة، وتشغيل معدات وآليات الكسح والشفط وفتح الطرق، ووضعت كل الكوادر البشرية المتخصصة في حالة تأهب لأي طارئ.
وكشف بيان الأمانة عن مباشرة البلاغات الواردة من المواطنين والمقيمين خلال الساعات الماضية، ومعالجة كل المواقع وفق خطة الاحتواء الميدانية، مع سحب تجمعات المياه من المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه السيول والأمطار، ومعالجة المستنقعات التي تكونت عقب هطول الأمطار؛ حفاظاً على الأرواح وردم العديد منها.
وقالت أمانة الطائف: قامت فرق العمل الميدانية بإزالة الرواسب المعيقة لتدفق المياه في مناهل التصريف، ومتابعة كفاءة أداء قنوات شبكة درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات والميادين وصولاً لخارج المدينة.
وبحسب البيان، فقد واصلت الأمانة تنسيقها المشترك مع المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، ويتم متابعة التنبيهات اللحظية، والمعالجة العاجلة للمواقع الحرجة، وتم توجيه جميع قطاعات الأمانة وإداراتها وبلدياتها الفرعية والمرتبطة بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية، والاستجابة السريعة والتنسيق الفعّال حيال احتواء آثار الحالة المطرية الحالية.
وبثت الأمانة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي رسائل توعوية تتضمّن توجيهات وقائية، وتحذيرات عامة للمواطنين والمقيمين للمحافظة على السلامة والابتعاد عن المناطق المنخفضة، وأماكن تجمّعات المياه وبطون الأودية، والحذر من الاقتراب من مصادر الكهرباء في الحدائق والمرافق العامة وقت هطول الأمطار؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
ودعت أمانة الطائف المقاولين والاستشاريين بالمشروعات إلى اتخاذ التدابير والاحتياطات الضرورية كافة، والتقيد بإجراءات السلامة في المواقع الإنشائية أثناء الحالة المطرية المتوقعة، والتواصل مع مركز البلاغات البلدية الموحد 940 عند وجود أي ملاحظات.