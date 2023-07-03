700 ألف مستفيد من خدمات التنقل بالمسجد النبوي خلال الموسم الأول في الحج

ضمن جهود وكالة شؤون المسجد النبوي عبر كافة إداراتها بتوفير التسهيلات للزائرين وخدمتهم على أكمل وجه؛ تعمل إدارة خدمات التنقل بالوكالة على مدار 24 ساعة وبأكثر من 60 موظفًا؛ وذلك سعيًا منها لراحة الزائر.
وتقوم الإدارة بمتابعة تشغيل سيارات القولوف لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة صيانة العربات وسيارات القولوف، بالإضافة إلى متابعة إعداد خطة عامة لمسارات وفترات تنقل المركبات داخل المسجد النبوي وساحاته، وتوفير وتسليم وصيانة الكراسي المتحركة.
وبلغ عدد المستفيدين من خدمات التنقل في الموسم الأول من الحج قرابة 700.000 مستفيد في ساحات المسجد النبوي، وخدمة توصيل ذوي الجنائز، وخدمة نقل الزائرات إلى المعرض.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لخدمة الزائرين والقاصدين، والعمل على راحتهم.