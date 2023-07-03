700 ألف مستفيد من خدمات التنقل بالمسجد النبوي خلال الموسم الأول في الحج

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات التنقل في الموسم الأول من الحج قرابة 700.000 مستفيد في ساحات المسجد النبوي، وخدمة توصيل ذوي الجنائز، وخدمة نقل الزائرات إلى المعرض.