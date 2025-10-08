توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية "كيان" للأيتام وجمعية "البر "الأهلية بالرياض

وتهدف الاتفاقية إلى ترشيح ممثل من كل جمعية للتنسيق والمتابعة ووضع آلية عمل محددة لتنفيذ بنود الاتفاقية ،وتوفير قوائم بأسماء أبناء الأسر ممن تنطبق عليهم شروط قبول المستفيدين حسب النظام وتقديم خدمات الرعاية الغذائية المتمثلة "بالسلال الغذائية والكفارة والعقيقة وزكاة الفطر"، وفق الإمكانات المتاحة وإلحاق مستفيدي جمعية البر في مشروع التأهيل والتدريب التابع لجمعية كيان ممن تنطبق عليهم الشروط المتفق عليها ، والتعاون في الدراسات الاجتماعية وتبادل البيانات ونتائج الدراسات الميدانية حول الأيتام ذوي الظروف الخاصة لدعم المشاريع البحثية والتنموية .