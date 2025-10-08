توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية "كيان" للأيتام وجمعية "البر "الأهلية بالرياض

سعيًا من جمعية كيان للأيتام بعقد الشراكات المجتمعية مع الجمعيات غير الربحية وقعت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة اتفاقية تعاون مع جمعية البر الأهلية بالرياض، وقد مثل جمعية "كيان" الأستاذة ندى القنيبط المدير التنفيذي، كما مثل جمعة "البر" الأهلية بالرياض نائب الأمين العام الدكتور محمد الحربي.
وتهدف الاتفاقية إلى ترشيح ممثل من كل جمعية للتنسيق والمتابعة ووضع آلية عمل محددة لتنفيذ بنود الاتفاقية ،وتوفير قوائم بأسماء أبناء الأسر ممن تنطبق عليهم شروط قبول المستفيدين حسب النظام وتقديم خدمات الرعاية الغذائية المتمثلة "بالسلال الغذائية والكفارة والعقيقة وزكاة الفطر"، وفق الإمكانات المتاحة وإلحاق مستفيدي جمعية البر في مشروع التأهيل والتدريب التابع لجمعية كيان ممن تنطبق عليهم الشروط المتفق عليها ، والتعاون في الدراسات الاجتماعية وتبادل البيانات ونتائج الدراسات الميدانية حول الأيتام ذوي الظروف الخاصة لدعم المشاريع البحثية والتنموية .
ورغبة في تفعيل المشاركات المجتمعية فقد التقت إرادة الطرفين وتم الاتفاق على التعاون والتنسيق المشترك والتكامل فيما بينهما بما يعود نفعه على مستفيدي الطرفين وتم التوقيع في مقر جمعية البر الأهلية بالرياض.
هذا وقالت الأستاذة ندى القنيبط المدير التنفيذي بجمعية "كيان" سعدت اليوم بتوقيع اتفاقية تعاون بين جمعية كيان للأيتام وجمعية البر بالرياض، في خطوة تُجسد التكامل الاجتماعي وتعزز الشراكة لخدمة مستفيدي الطرفين.
وتهدف هذه الشراكة إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات لرفع جودة البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين وتمكينهم في مختلف مجالات الحياة. وقدمت شكرها لجمعية البر على هذا التعاون البنّاء، سائلة الله أن يبارك في هذه الشراكة لما فيه خير ونفع للمجتمع.