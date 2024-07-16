"العصيمي": ظاهرة "النينو" بالمحيط الهادئ تؤثر في نسبة الأمطار ودرجات الحرارة بالمملكة

وأضاف، أن هذه الظروف حدثت في أعوام 1983، 1998، 2016؛ الموافق 1404، 1419، 1438هـ، وتميّزت هذه المواسم بمعدلات أمطارٍ قليلة في أغلب المناطق مع طقسٍ دافئ وحرارة أعلى من المعدل في الشام والعراق وشمال المملكة، وطقسٍ باردٍ بشكلٍ أكثر من المعتاد في المنطقتَين الوسطى والجنوبية والمرتفعات.