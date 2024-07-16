"العصيمي": ظاهرة "النينو" بالمحيط الهادئ تؤثر في نسبة الأمطار ودرجات الحرارة بالمملكة

كشف خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبدالله العصيمي؛ عن طبيعة ظاهرتَي "النينو" و"اللانينا" في المحيط الهادي، وتأثيراتهما المتوقعة على المناخ في المملكة والشام والعراق.
وقال "العصيمي"؛ عبر حسابه على منصة "إكس": إحصائياً يعقب النشاط القوي لظاهرة "النينو" في المحيط الهادئ، كما حدث الموسم الماضي، نشاط الظاهرة الأخرى "اللانينا"، لكن تكون مختلفة عن حالات اللانينا الاعتيادية، حيث تتركز أكثر في وسط المحيط الهادئ وغربه وتُسمى اللانينا المودوكي.
وأضاف، أن هذه الظروف حدثت في أعوام 1983، 1998، 2016؛ الموافق 1404، 1419، 1438هـ، وتميّزت هذه المواسم بمعدلات أمطارٍ قليلة في أغلب المناطق مع طقسٍ دافئ وحرارة أعلى من المعدل في الشام والعراق وشمال المملكة، وطقسٍ باردٍ بشكلٍ أكثر من المعتاد في المنطقتَين الوسطى والجنوبية والمرتفعات.