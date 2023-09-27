ثمارية والمحافظ العقارية توقعان اتفاقية تسويق مخططات مدينة المها بالرياض و تعلنان طرح مخططي الريم وفلوة في 30 أكتوبر بالفورسيزون بمساحة تتجاوز 1.6 مليون م2

أعلنت شركة ثمارية وشركة المحافظ العقارية، توقيع عقد التسويق لطرح المخططين الأول والثاني من مخططات مدينة المها السبعة، حيث تقرر إقامة المزاد لطرح مخططي الريم وفلوة في 30-31 أكتوبر بقاعة المملكة في فندق الفورسيزون، بمساحة تتجاوز 1.6 مليون متر مربع.
تتميز المخططات السبعة باعتماد أمانة مدينة الرياض، بمساحة إجمالية تفوق 13 مليون متر مربع في موقع استراتيجي يتألق بالنمو والتوسع العمراني غرب العاصمة الرياض،، بجوار محيط أضخم مشاريع وجهات الترفيه العالمية بالقدية، ومشاريع البيئة الخضراء المستدامة، في حديقة الأمير محمد بن سلمان، وحدائق الملك عبدالله العالمية، ويأتي هذا الإعلان تمهيداً لطرح هذه المخططات المطورة، لتكون وجهة استقرار استثنائية غرب مدينة الرياض، تعكس تفاصيلها تجربة عصرية استثنائية، الجادة التجارية، والمضمار الرياضي العالمي متنوع التضاريس، ومشروع وادي المها الذي يضفي رونقاً جمالياً لهذه المخططات المليونية.
وحول هذا التوقيع يقول الأستاذ عبدالمجيد الجريوي، المدير التنفيذي لشركة ثمارية: " نحن سعيدون بطرح هذا المشروع العقاري الاستثمارية المتفرد، التي تم تصميم كافة تفاصيله بعناية، ليكون وجهة استثنائية غرب العاصمة الرياض، في قلب محيط يتألق بمجموعة من أضخم المشاريع العملاقة، حيث يأتي هذا الطرح ضمن مهمة شركة ثمارية، المتمثلة بتطوير ضواحي سكنية حيوية بطابع حضاري، للمساهمة الفاعلة في تعزيز جودة الحياة في المملكة العربية السعودية."
وأضاف الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف، الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية، المسوق لطرح مخططات المها: "نحمد الله على فضله وتوفيقه، على توقيع هذا العقد لطرح مخططي الريم وفلوة من مخططات مدينة المها، ونشكر شركة ثمارية على هذه الثقة، ونبارك للسوق العقاري، الإعلان عن طرح مثل هذه الفرصة الضخمة، التي تتألق بسبع مخططات مليونية، في قلب محيط يتميز بالنمو والتوسع العمراني، بجوار أضخم المشاريع العالمية، حيث نسعى دوماً في شركة المحافظ العقارية، لتوظيف كافة الخبرات والإمكانيات، في سبيل توفير وطرح مثل هذه المشاريع والفرص النوعية، التي تلبي تطلعات شرائح متنوعة في السوق العقاري".