ثمارية والمحافظ العقارية توقعان اتفاقية تسويق مخططات مدينة المها بالرياض و تعلنان طرح مخططي الريم وفلوة في 30 أكتوبر بالفورسيزون بمساحة تتجاوز 1.6 مليون م2

وأضاف الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف، الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية، المسوق لطرح مخططات المها: "نحمد الله على فضله وتوفيقه، على توقيع هذا العقد لطرح مخططي الريم وفلوة من مخططات مدينة المها، ونشكر شركة ثمارية على هذه الثقة، ونبارك للسوق العقاري، الإعلان عن طرح مثل هذه الفرصة الضخمة، التي تتألق بسبع مخططات مليونية، في قلب محيط يتميز بالنمو والتوسع العمراني، بجوار أضخم المشاريع العالمية، حيث نسعى دوماً في شركة المحافظ العقارية، لتوظيف كافة الخبرات والإمكانيات، في سبيل توفير وطرح مثل هذه المشاريع والفرص النوعية، التي تلبي تطلعات شرائح متنوعة في السوق العقاري".