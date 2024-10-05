نجاح متميز لفريق طبي بمجمع الملك فيصل في إنقاذ طفل بعد حادث مروع

نجح فريق طبي متعدد التخصصات بمجمع الملك فيصل الطبي، عضو تجمع الطائف الصحي، في إنقاذ حياة طفل سعودي يبلغ من العمر 11 عامًا، كان قد تعرض لحادث مروع أسفر عن إصابات متعددة، خاصة في الرأس والوجه والعين؛ وذلك بعد أن تم تحويله من مستشفى ميسان في حالة حرجة.