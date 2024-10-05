نجاح متميز لفريق طبي بمجمع الملك فيصل في إنقاذ طفل بعد حادث مروع

نجح فريق طبي متعدد التخصصات بمجمع الملك فيصل الطبي، عضو تجمع الطائف الصحي، في إنقاذ حياة طفل سعودي يبلغ من العمر 11 عامًا، كان قد تعرض لحادث مروع أسفر عن إصابات متعددة، خاصة في الرأس والوجه والعين؛ وذلك بعد أن تم تحويله من مستشفى ميسان في حالة حرجة.
وفور وصول الطفل؛ تم وضعه تحت التخدير العام والتهوية الميكانيكية في وحدة العناية المركزة للأطفال.
وأشرَفَ على رعاية الطفل فريقٌ من جراحي الأطفال وأطباء العيون، وبعد إجراء التحاليل والاستشارات الطبية اللازمة من قِبَل أخصائيي جراحة المخ والأعصاب وجراحة الوجه والفكين؛ تم تحديد الإصابات بكسور متعددة وإصابات شديدة في الرأس والوجه.
وأجريت للطفل جراحات عاجلة من قِبَل فريق جراحة الأعصاب؛ من ضمنها جراحة معقدة للجزء الأمامي من الحجاج؛ حيث تم التثبيت باستخدام ألواح ومسامير صغيرة.
وتكللت العمليات الجراحية بالنجاح -بفضل الله تعالى- مما أسهم في استقرار حالة الطفل بشكل ملحوظ.
وبعد فترة من الملاحظة الدقيقة تحت الرعاية المركزة، غادر الطفل المستشفى بحالة صحية جيدة بعد نجاح العمليات، ويخضع حاليًا لبرنامج علاج تأهيلي مستمر من خلال المتابعة المنتظمة بالعيادات الخارجية.