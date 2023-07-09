"سنطل من كل مكان لنوصل صوت الوطن".. وزير الإعلام يدشن حساب "ثريدز" بهذه الكلمات

دشَّن سلمان الدوسري، وزير الإعلام، حسابه على المنصة الجديدة "ثريدز"، وافتتح حسابه الجديد بالتأكيد بأهمية التغيير؛ كونه سمة من سمات الإعلام الأصيل، مشددًا على ضرورة عكس نجاحات الوطن، وإبراز إنجازاته من كل مكان، وعبر المنصات كافة.
وكتب "الدوسري" تغريدته الأولى قائلاً: "التغيير سمة الإعلام الأصيلة. أدوات الأمس لا تشبه منصات اليوم، وقد لا تكون هكذا غدًا. المواكبة أساس التطور، والاستجابة تمنحها السبق والريادة".
مضيفًا: "سنطل من كل مكان لنوصل صوت الوطن إلى أقصى مكان، ونعكس نجاحات رؤيته، ونبرز إنجازاته".
ووصل عدد مستخدمي المنصة الجديدة "ثريدز"، التي أطلقتها "ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، إلى ما يناهز 100 مليون مستخدم في أقل من 4 أيام منذ الإطلاق الرسمي.
ويستخدم التطبيق بعض البنية التحتية لـ"إنستجرام"، ويسمح للأشخاص باستخدام معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم على "إنستجرام"؛ ما ساعد المنصة الوليدة في الحصول على متابعين سريعًا.
ويتيح "ثريدز" للمستخدمين إمكانية نشر مشاركات، تصل إلى 500 حرف، ونشر روابط وصور ومقاطع فيديو، تصل مدتها إلى خمس دقائق.