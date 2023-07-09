"سنطل من كل مكان لنوصل صوت الوطن".. وزير الإعلام يدشن حساب "ثريدز" بهذه الكلمات

دشَّن سلمان الدوسري، وزير الإعلام، حسابه على المنصة الجديدة "ثريدز"، وافتتح حسابه الجديد بالتأكيد بأهمية التغيير؛ كونه سمة من سمات الإعلام الأصيل، مشددًا على ضرورة عكس نجاحات الوطن، وإبراز إنجازاته من كل مكان، وعبر المنصات كافة.