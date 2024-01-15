شركة EVIQ تُشغِّل أول محطة شحن سريع للسيارات الكهربائية بالرياض

وبين محمد بكر قزاز، الرئيس التنفيذي لـEVIQ، أن الشركة تعتزم -حسب خطتها- توفير أكثر من 5000 شاحن سريع في 1000 موقع على مستوى السعودية بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن الشركة -وهي نتاج شراكة بين "صندوق الاستثمارات العامة" والشركة السعودية للكهرباء- توفر تقنيات في مجال الشحن في فترة زمنية وجيزة.