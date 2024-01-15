شركة EVIQ تُشغِّل أول محطة شحن سريع للسيارات الكهربائية بالرياض

بدأت شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية (EVIQ)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم تشغيل أول محطة شحن سريع للسيارات الكهربائية في مدينة الرياض.
وتقدم الخدمة عبر شاحنين سريعين متطورين، بطاقة تتجاوز 100 كيلو/ واط؛ بما يوفر شحنًا عالي الجهد لأربع سيارات في آن واحد.
وبين محمد بكر قزاز، الرئيس التنفيذي لـEVIQ، أن الشركة تعتزم -حسب خطتها- توفير أكثر من 5000 شاحن سريع في 1000 موقع على مستوى السعودية بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن الشركة -وهي نتاج شراكة بين "صندوق الاستثمارات العامة" والشركة السعودية للكهرباء- توفر تقنيات في مجال الشحن في فترة زمنية وجيزة.