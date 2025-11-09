شراكة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن.. توقيع مذكرة تفاهم بين "وقف الأميرة صيتة"و"الأوقاف"و"نسك"

في خطوة تعزز التكامل بين القطاعات المختلفة لتطوير خدمات الحجاج والمعتمرين، وقّع وقف الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز، والهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة نسك الإنسانية، مذكرة تفاهم ثلاثية لتأسيس محفظة مشاريع تنموية مخصصة لخدمة ضيوف الرحمن، بقيمة 300 مليون ريال، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض الحج المنعقد في مدينة جدة.
وتهدف هذه المذكرة إلى الارتقاء بتجربة الحاج والمعتمر، وتيسير رحلتهم الإيمانية، ضمن جهود المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تطوير منظومة الحج والعمرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وقد جرى توقيع المذكرة بحضور الأميرة جواهر بنت تركي بن عبدالله بن سعود الكبير، رئيسة لجنة البرامج والأنشطة في وقف الأميرة صيتة، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي. ووقّع الاتفاقية كل من الأمين العام للوقف خالد محمد زهران، ونائب محافظ الهيئة لقطاع المصارف والبرامج التنموية عبدالرحمن العقيل، والرئيس التنفيذي لمؤسسة نسك الإنسانية عمار بن صالح الوهيبي.
وتنص المذكرة على تأسيس محفظة مشاريع تنموية مشتركة، تتضمن تصميم ودراسة المبادرات وفق احتياجات ضيوف الرحمن وأولويات التنمية، مع الالتزام بشروط الواقفين. كما تشمل إنشاء مختبر ابتكار للقطاع غير الربحي، وإنضاج وتمويل المبادرات النوعية، وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة واعتماد المشاريع المرشحة للمحفظة، لضمان تحقيق الأثر التنموي المطلوب.
وقف الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز: يسعى إلى دعم التنمية الاجتماعية المستدامة، وتمكين الفئات المحتاجة، وتعزيز قيم العطاء والعمل المجتمعي المبتكر عبر برامج نوعية وشراكات استراتيجية.
الهيئة العامة للأوقاف: تُعنى بتنظيم الأوقاف وتنميتها وتطويرها، بما يتوافق مع شروط الواقفين، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل المجتمعي.
مؤسسة نسك الإنسانية: تركز على تحسين جودة الخدمات المقدمة في الحج والعمرة، والمساهمة في تطوير التجربة الإيمانية للحجاج والمعتمرين من خلال مشاريع ومبادرات نوعية.