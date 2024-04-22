مدير صحة الطائف يدشن فعاليات اليوم العالمي للإبداع والابتكار 2024م

دشن، مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف الدكتور سمير بن مشبب الشهراني، صباح أمس الأحد، حفل تفعيل اليوم العالمي للإبداع والابتكار 2024.
وتفصيلًا، جاء ذلك من أجل تشجيع التفكير الإبداعي؛ للمساعدة على تحقيق مستقبل أفضل للأجيال، وتفعيل استخدام التفكير المبدع والتكنولوجيا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق مستقبل مستدام للجميع.
وشهد حفل التدشين استعراض مجموعة من الأفكار الإبداعية، التي ساهمت في تجويد الخدمات في مجال الطوارئ وتجربة المستفيد والصحة العامة.
وقام الدكتور "الشهراني" بافتتاح المعرض المصاحب الذي يمتد لمدة 3 أيام يشارك فيه العديد من القطاعات الخاصة وبعض الإدارات التابعة لمديرية الشؤون الصحية.