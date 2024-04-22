مدير صحة الطائف يدشن فعاليات اليوم العالمي للإبداع والابتكار 2024م

وتفصيلًا، جاء ذلك من أجل تشجيع التفكير الإبداعي؛ للمساعدة على تحقيق مستقبل أفضل للأجيال، وتفعيل استخدام التفكير المبدع والتكنولوجيا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق مستقبل مستدام للجميع.