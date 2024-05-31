تزوير ومراهقون يتجرّأون.. "الضبعان" يقدّم حلاً لحماية تاريخ المملكة من راغبي الشهرة

وأكّد "الضبعان"؛ أن مَن لا يقرأ الماضي، «يلفظه» الحاضر، و«يرفضه» المستقبل، مضيفاً أن الحقيقة -بطعميها- فرضٌ عند الحديث عن الماضي، والقضايا التاريخية، ثم التحلي بالأخلاق، والموضوعية، والأمانة العلمية، والشجاعة، وتغليب المصالح العليا، حيث إن في قراءة التاريخ تثقيفاً، وتعليماً، وتوعيةً، وتربيةً، وإصلاحاً، وتطوراً.