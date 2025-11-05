واعد فنتشرز.. الذراع الاستثمارية لأرامكو السعودية تواصل قيادة توطين التقنية وتمكين الشركات الناشئه

يعود تاريخ انطلاق جهود أرامكو السعودية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة ودعم رواد الأعمال إلى العام 2011م، حيث أنشأت الشركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال، المعروف أيضًا باسم "مركز واعد". وفي عام 2013م، أُعيدت تسميته ليُصبح “واعد فنتشرز” ليرمز لصندوق رأس المال الجريء البالغة قيمته 500 مليون دولار أمريكي، وليعكس التحول الإستراتيجي من مركز لدعم ريادة الأعمال إلى صندوق رأس مال جريء. وتوسع نشاطه الاستثماري ليشمل الاستثمار في مجموعة أكبر من الشركات الناشئة في مختلف مراحلها، مع دعم الشركات العالمية التي تسعى إلى توطين منتجاتها وخدماتها في المملكة.