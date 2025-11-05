واعد فنتشرز.. الذراع الاستثمارية لأرامكو السعودية تواصل قيادة توطين التقنية وتمكين الشركات الناشئه

يعود تاريخ انطلاق جهود أرامكو السعودية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة ودعم رواد الأعمال إلى العام 2011م، حيث أنشأت الشركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال، المعروف أيضًا باسم "مركز واعد". وفي عام 2013م، أُعيدت تسميته ليُصبح “واعد فنتشرز” ليرمز لصندوق رأس المال الجريء البالغة قيمته 500 مليون دولار أمريكي، وليعكس التحول الإستراتيجي من مركز لدعم ريادة الأعمال إلى صندوق رأس مال جريء. وتوسع نشاطه الاستثماري ليشمل الاستثمار في مجموعة أكبر من الشركات الناشئة في مختلف مراحلها، مع دعم الشركات العالمية التي تسعى إلى توطين منتجاتها وخدماتها في المملكة.
وقد أكمل صندوق واعد فنتشرز عقدًا من الزمان منذ تأسيسه ودعمه لجهود الابتكار عبر الاستثمار في الشركات الناشئة في مختلف المجالات التقنية في المملكة، وتوطين الابتكارات العالمية بهدف دعم هذه المنظومة ومساعدتها على التطور. وقطع الصندوق في عام 2025 خطوات كبيرة في مجالات الاستدامة والذكاء الاصطناعي والتقنية الصحية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتمثل ذلك في:
الاستثمارات الإستراتيجية:
شركة قرافينت: استثمار 9 ملايين دولار أمريكي لدعم المنصة السحابية المتطورة من الجيل القادم والتي تعمل على تطوير شبكات البيانات للذكاء الاصطناعي لمواجهة المخاطر السيبرانية.
شركة لوسيديا: استثمار 5 ملايين دولار أمريكي لتمكين الشركات من أتمتة عمليات التفاعل مع عملائهم وتقليل التكاليف التشغيلية وتحسين الأداء بشكل عام ضمن قطاعات الاتصالات والخدمات المالية والضيافة والرعاية الصحية والقطاع الحكومي.
شركة باسكال: تخصيص 4 ملايين دولار أمريكي إضافية في الشركة لتسريع توطين تقنيات الحوسبة الكمية في المملكة ودعم الشركة خلال عملها مع أرامكو السعودية لتركيب وصيانة وتشغيل أول حاسوب كمي بسعة 200 كيوبت في المملكة والمتوقع بدء استخدامه نهاية العام الحالي.
شركة أُوري: استثمار 3 ملايين دولار أمريكي في الشركة الناشئة البريطانية بهدف تسريع توطين تقنيات البنية التحتية السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي في المملكة.
وبفضل التعاون الحديث بين الصندوق وهيئة تنمية الصادرات السعودية، تم تسجيل 74 شركة من شركات محفظة واعد في "برنامج تحفيز الصادرات السعودية"، منها شركة "هازن" التي نجحت من خلال هذا الدعم في الوصول إلى السوق البريطاني، والإيطالي، والمغربي، وشركة "أمبليفاي" والتي وصلت إلى السوق البحريني والإماراتي.
وفي جانب الشراكات الإستراتيجية وقع الصندوق شراكة إستراتيجية مع وزارة الاستثمار لإطلاق "برنامج استقطاب الشركات العالمية الناشئة"، ويهدف البرنامج إلى توفير مسارات توطين مخصصة للشركات الناشئة العالمية في مجالات التقنية العميقة لإتاحة أكثر من7 آلاف فرصة وظيفية بحلول عام 2030 والوصول لأكثر من 25 مليار ريال سعودي بإجمالي القيمة السوقية للشركات المستقطبة والاستثمار الأجنبي. وقد نتج عن هذه الشراكة انضمام ثلاث شركات من محفظة واعد فنتشرز (شركة كيورسيل، وشركة تيراكسـي، وشركة ريبيليونز) إلى الدفعة الأولى من البرنامج، حيث حصلت هذه الشركات على دعم مخصص لتسريع توطينها وتوسّعها في المملكة.
وبفضل الدعم المقدم، تمكن "واعد فنتشرز" من التخارج من شركتين من شركات المحفظة بعد إكمال عمليات استحواذهما من قبل شركات عالمية، هما شركة "ألتيا" الفرنسية حيث قامت شركة "جي إي فيرنوفا" بالاستحواذ عليها مؤخرًا، وشركة "سبايدر سيلك" الرائدة في مجال الأمن السيبراني والتي قامت شركة "سي بي أكس" بالاستحواذ عليها بهدف توحيد خبرات الشركتين في اكتشاف التهديدات السيبرانية وتحليلها ومعالجتها.
وهكذا يظل صندوق واعد فنتشرز عنصرًا جوهريًا في تعزيز منظومة الابتكار في المملكة، عبر دعم النمو الاقتصادي القائم على التقنية ومبادرات الاستدامة.