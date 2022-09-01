بالأرقام... نقلة نوعية للتعليم السعودي تواكب تطور المملكة في المجالات كافة

وفي هذا السياق، تقدمت المملكة عالمياً في قطاع التعليم بدعم وتوجيهات القيادة بشكل يعزز دورها الريادي، واستطاعت أن تحقق خطوات متسارعة في عدد من المؤشرات الدولية لقطاع التعليم لعام 2021؛ كمؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر البحث والتطوير العام، ومؤشر الالتحاق بالتعليم العالي، كما تقدمت المملكة في 16 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع التعليم، وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، حيث صعدت 16 مركزاً في مؤشر تعليم الإدارة، و12 مركزاً في مؤشر تطوير المهارات اللغوية، و10 مراكز في؛ مؤشر المهندسين المؤهلين، ومؤشر تبادل المعرفة، ومؤشر المهارات الرقمية والتقنية، إلى جانب التقدم في مؤشرات إنجازات التعليم العالي، والتصنيفات العالمية للجامعات TIMES، وحقوق الملكية الفكرية، وطلبات براءات الاختراع.