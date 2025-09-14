الصحة القابضة والتجمعات يفعّلون الحملة الوطنيّة للإسعافات الأولية

فعّلت الصحة القابضة والتجمعات الصحية التابعة لها، الحملة الوطنية لتدريب الإسعافات الأولية للعام 2025، بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وحققت الحملة أرقامًا قياسية باستفادة أكثر من 434 ألف متدرب منذ انطلاقتها في نهاية الربع الأول 2025 وحتى اليوم العالمي للإسعافات الأولية أمس السبت، وذلك تحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي - أحد برامج رؤية السعودية 2030.