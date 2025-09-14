الصحة القابضة والتجمعات يفعّلون الحملة الوطنيّة للإسعافات الأولية

فعّلت الصحة القابضة والتجمعات الصحية التابعة لها، الحملة الوطنية لتدريب الإسعافات الأولية للعام 2025، بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وحققت الحملة أرقامًا قياسية باستفادة أكثر من 434 ألف متدرب منذ انطلاقتها في نهاية الربع الأول 2025 وحتى اليوم العالمي للإسعافات الأولية أمس السبت، وذلك تحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي - أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة ضمن نظام الرعاية العاجلة - أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي-، بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية المهارات الإسعافية الأساسية، وتشجيع مشاركة كافة أفراد المجتمع من سن 15 عامًا على تعلم المهارات الأساسية للإسعافات الأولية، تفعيلًا لمبدأ الوقاية قبل العلاج.
وتقدم الصحة القابضة والتجمعات الصحية التابعة لها، ضمن الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، عدد من الدورات والبرامج التدريبية المتعددة في كافة المدن والمناطق للفئة العمرية من 15 عامًا فأعلى، بما يسهم في رفع مستوى الوعي حول الصحة المجتمعية، وتعزيز قدرات الفرد على التدخل السريع لإنقاذ الأرواح.
وتمثل الحملة الوطنية لتدريب الإسعافات الأولية خطوة مهمة نحو بناء مجتمع صحي وواعِ، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية، وتسهيل وصول المستفيدين إليها، وتفعيل مبدأ الوقاية قبل العلاج للمواطنين والمقيمين، تحقيقًا لأهداف برنامج التحول في القطاع الصحي- أحد برامج رؤية السعودية 2030.
يُذكر أن الصحة القابضة تتولى تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة من خلال 20 تجمع صحي يستهدف خدمة السكان في جميع مناطق المملكة، عبر تقديم نموذج الرعاية الصحية السعودي الذي يضع الإنسان في محور اهتمامه عن طريق التحول في الطريقة التي تقدم بها الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، وتفعيل الوقاية قبل العلاج، وتقديم مستويات خدمة جديدة تسهل وصول المستفيدين إلى الخدمات الصحية للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.