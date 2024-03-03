سوق الأسهم اليوم.. تداولات قيمتها 8.1 مليارات ريال لـ 346 مليون سهم

وكانت أسهم شركات: تكافل الراجحي، وأنابيب السعودية، وأفالون فارما، والدريس، ومهارة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: زين السعودية، وأميانتيت، وأسمنت حائل، وسابتكو، والكيميائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و6.31%.