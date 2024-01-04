شاهد.. "الفقع الزبيدي" يغزو مباسط رفحاء ويشعل الحركة الشرائية

يغزو الفقعُ الزبيدي بلونه الأبيض الناصع وحجمه الكبير، هذه الأيام، مباسطَ البيع بمحافظة رفحاء؛ حيث يُباع بأسعار متفاوتة على المستهلكين على حسب الحجم والجودة.
وتشهد المباسطُ وصولَ دفعات كبيرة للفقع الزبيدي بشكل يومي من البراري القريبة من المحافظة، وتنفذ الكميات قبيل أذان المغرب؛ فتذهب هذه الكميات إلى موائد الطعام، وأخرى تنتقل إلى أسواق أخرى للمتاجرة بها والانتفاع منها ماديًّا.
وتنقّلت "سبق" ميدانيًّا بين مباسط بيع الفقع على مدى يومين متتاليين، ورصدت آراء الباعة وطرق جلب الفقع وأنواعه، ومدى إقبال المستهلكين عليه، وحتى رواج الكميات ونفادها.
وقال بائعا الفقع "فهد فروان، وحامد غثيث" لـ"سبق": إن أسعار الفقع متفاوتة، وعليها طلب كبير من قبل المستهلكين، ولا يتوفر حاليًّا عدا النوع الزبيدي الذي يعدّ الأغلى سعرًا وأكثر رواجًا وإقبالًا.
وذكرا أنّ سعر كرتون الفلين الصغير يصل إلى "250" ريالًا، ويبلغ وزنه كيلو ومئتي جرام، والوسط منه يصل سعره إلى "450" ريالًا ويزن كيلوين ومئة جرام، وأما الكبير فيصل سعره إلى "900" ريال ويزن ثلاثة كيلو وسبعمائة جرام.
ويتوقّع الكثيرون توفر الفقع بكميات هائلة في براري محافظة رفحاء وضواحيها، وذلك في أعقاب الأمطار الغزيرة التي هطلت عليها خلال الأيام الماضية، وارتوت على إثرها الأرض بالمياه، وظهرت معها مؤشرات الفقع من أشجار الرقروق وغيرها في برارٍ عدة.