شاهد.. "الفقع الزبيدي" يغزو مباسط رفحاء ويشعل الحركة الشرائية

وتشهد المباسطُ وصولَ دفعات كبيرة للفقع الزبيدي بشكل يومي من البراري القريبة من المحافظة، وتنفذ الكميات قبيل أذان المغرب؛ فتذهب هذه الكميات إلى موائد الطعام، وأخرى تنتقل إلى أسواق أخرى للمتاجرة بها والانتفاع منها ماديًّا.