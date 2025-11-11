مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُعيد قدرة المشي لسبعينية أصيبت بتشوه بالعمود الفقري نتيجة "5" عمليات سابقة غير ناجحة

وقال الدكتور الحبيب أنه بعد دراسة الفريق الطبي لكامل معطيات النتائج، إتخذوا القرار بالتدخل الجراحي العاجل للحيلولة دون إصابتها بمزيد من المضاعفات. موضحاً أنه تم إخضاعها لكشوفات طبية مع أطباء القلب والباطنية والتخدير قبل العملية، وقد اجازوا اجراء العملية. مشيراً إلى أن العملية استغرقت 4 ساعات متواصلة تحت التخدير العام، وتم فيها استخدام تقنيات المجهر الجراحي والملاحة العصبية وأجهزة مراقبة الأعصاب، حيث تم فتح الظهر وإزالة كامل التثبيتات السابقة والمسامير الغير مستقرة، تبع ذلك معالجة تشوه العمود الفقري حول الكسر بالفقرة القطنية الأولى، واستخدام مسامير خاصة متوافقة مع مرضى هشاشة العظام تتميز بقدرة تثبيت عالية. نقلت بعدها المراجعة للعناية المركزة لمدة 24 ساعة،ومن لجناح التنويم وخلال 24 ساعة تحسنت مؤشراتها الحيوية ولله الحمد، وقد استطاعت المشي بمساعدة أخصائي العلاج الطبيعي وخرجت من المستشفى بعد 48 ساعة. مؤكداً على أن المريضة عادت لزيارة العيادة بعد أسبوعين وهي بصحة جيدة بعد أن تمكنت من المشي، وعادت لممارسة حياتها الطبيعية.