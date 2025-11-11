مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُعيد قدرة المشي لسبعينية أصيبت بتشوه بالعمود الفقري نتيجة "5" عمليات سابقة غير ناجحة

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، إجراء عملية معقدة ومتقدمة لمراجعة "سبعينية" تعرضت لكسر حاد وإنفصال في العمود الفقري، جراء إصابتها بانزلاق غضروفي قبل سنوات، وتعقدت حالتها بعد محاولتها للعلاج وخضوعها لــ "5" عمليات في مستشفيات أخرى داخل وخارج المملكة، وقد انتهى بها الحال مصابة بشلل في الأطراف السفلية. ذكر ذلك الدكتور حسام الحبيب استشاري طب وجراحة العمود الفقري والمخ والأعصاب، رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على الزمالة الكندية.
والذي أضاف بأن المراجعة حضرت للعيادة على كرسي متحرك، حيث تم الإستماع إلى شكواها والإطلاع على ملفها الطبي وإجراء الفحص السريري، وتبين أنها فقدت القدرة على الوقوف والمشي منذ شهر، وذلك بعد خضوعها لخمس عمليات سابقة في العمود الفقري، موضحاً أن فحوصات الرنين المغناطيسي (M.R.I) والتصوير المقطعي (C.T. Scan) والأشعة السينية الرقمية (Digital X-Rays) والتحاليل المخبرية، أثبتت إصابتها بكسر وإنفصال الفقرة الأولى القطنية عن العمود الفقري، وحدوث ضغط شديد على الحبل الشوكي والأعصاب، كما تبين من التحاليل وجود هشاشة عظام من الدرجة المتقدمة.
وقال الدكتور الحبيب أنه بعد دراسة الفريق الطبي لكامل معطيات النتائج، إتخذوا القرار بالتدخل الجراحي العاجل للحيلولة دون إصابتها بمزيد من المضاعفات. موضحاً أنه تم إخضاعها لكشوفات طبية مع أطباء القلب والباطنية والتخدير قبل العملية، وقد اجازوا اجراء العملية. مشيراً إلى أن العملية استغرقت 4 ساعات متواصلة تحت التخدير العام، وتم فيها استخدام تقنيات المجهر الجراحي والملاحة العصبية وأجهزة مراقبة الأعصاب، حيث تم فتح الظهر وإزالة كامل التثبيتات السابقة والمسامير الغير مستقرة، تبع ذلك معالجة تشوه العمود الفقري حول الكسر بالفقرة القطنية الأولى، واستخدام مسامير خاصة متوافقة مع مرضى هشاشة العظام تتميز بقدرة تثبيت عالية. نقلت بعدها المراجعة للعناية المركزة لمدة 24 ساعة،ومن لجناح التنويم وخلال 24 ساعة تحسنت مؤشراتها الحيوية ولله الحمد، وقد استطاعت المشي بمساعدة أخصائي العلاج الطبيعي وخرجت من المستشفى بعد 48 ساعة. مؤكداً على أن المريضة عادت لزيارة العيادة بعد أسبوعين وهي بصحة جيدة بعد أن تمكنت من المشي، وعادت لممارسة حياتها الطبيعية.