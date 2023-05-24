"يلو" ترعى أكاديمية المحترف الرياضية

وتابع "النجران" قائلًا: نعمل على تفعيل رسالة المسؤولية الاجتماعية لـ"يلو" عبر اختيار أفضل ما نراه مناسبًا لخدمة أفراد المجتمع في مختلف القطاعات الحيوية والتي منها القطاع الرياضي، والذي نركّز فيه فقط على المستوى التنافسي، ولكن أيضًا الرياضة المجتمعية ومنها ما نشهده اليوم من توقيع هذه الرعاية مع أكاديمية المحترف الرياضية التي تقدم نموذجًا مميزًا في استقطاب المواهب الناشئة وتدريبها وفقًا لبرامج مدروسة ليكونوا نواة تستفيد منها الكرة السعودية في المستقبل، وسنعمل من خلال هذه الرعاية على إتاحة الفرصة أمام الأكاديمية للاستفادة من شراكتنا الرياضية مع الأندية محليًا ودوليًا بما يحقق هدفنا المشترك في دعم المواهب الشابة.