"يلو" ترعى أكاديمية المحترف الرياضية

أعلنت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" عن رعايتها لأكاديمية المحترف الرياضية لاكتشاف وصقل المواهب الناشئة في كرة القدم، حيث تم توقيع اتفاقية الرعاية بين الرئيس التنفيذي للأكاديمية الأستاذ محمد القحطاني، ومدير العلاقات العامة والفعاليات في شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد الشهري، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ محمد النجران.
وتتضمّن اتفاقية الرعاية نظرة استراتيجية مشتركة بين الجانبين لتطوير العمل في الأكاديمية والاستفادة من الخبرات الدولية وإرسال اللاعبين المميزين إلى الأندية الأوروبية التي ترعاها "يلو" في إنجلترا وفرنسا وبلجيكا، بالإضافة إلى الأندية في دوري روشن السعودي للمحترفين ودوري يلو؛ مساهمةً في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية وإتاحة الفرصة أمام المواهب الرياضية الشابة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران أن هذه الرعاية تأتي امتدادًا للرعايات والشراكات المتعددة التي تقوم بها الشركة ليس فقط في القطاع الرياضي، بل أيضًا في العديد من الجوانب التي تهم أفراد المجتمع صحيًا وثقافيًا وترفيهيًا.
وتابع "النجران" قائلًا: نعمل على تفعيل رسالة المسؤولية الاجتماعية لـ"يلو" عبر اختيار أفضل ما نراه مناسبًا لخدمة أفراد المجتمع في مختلف القطاعات الحيوية والتي منها القطاع الرياضي، والذي نركّز فيه فقط على المستوى التنافسي، ولكن أيضًا الرياضة المجتمعية ومنها ما نشهده اليوم من توقيع هذه الرعاية مع أكاديمية المحترف الرياضية التي تقدم نموذجًا مميزًا في استقطاب المواهب الناشئة وتدريبها وفقًا لبرامج مدروسة ليكونوا نواة تستفيد منها الكرة السعودية في المستقبل، وسنعمل من خلال هذه الرعاية على إتاحة الفرصة أمام الأكاديمية للاستفادة من شراكتنا الرياضية مع الأندية محليًا ودوليًا بما يحقق هدفنا المشترك في دعم المواهب الشابة.
وأشار "النجران" إلى نجاح مبادرة #موهبتك_ندعمها التي أطلقتها الشركة سابقًا، وحققت نتائج مميزة بعد أن تم إرسال مجموعة من اللاعبين النشء إلى أكاديمية نادي شاتورو الفرنسي للحصول على تدريبات لصقل مهارتهم.
يُذكر أن "يلو" لديها أكثر من 90 فرعًا تغطي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى وجودها في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وترتبط بشراكات استراتيجية عالمية تتيح لك حجز سيارتك عبر +140 دولة بأكثر من 3800 فرع.
وتتمتع "يلو" بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالها، وتوفر "يلو" لعملائها مفهومًا يتجاوز الخيال، ليس مجرد سيارة، بل خدمة تناسب احتياجاتك ورغباتك، ونأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتك لجعلها أسهل وأسرع.
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