أمطار غزيرة ورياح وصواعق تضرب 9 مناطق وتحذيرات من جريان السيول

في منطقة الرياض، صدرت تنبيهات برتقالية لعدد من المحافظات منها الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء، الدوادمي، عفيف، ثادق، حريملاء، رماح، ضرما، ومرات، متوقعة أمطارًا متوسطة تبدأ من الساعة 02:00 فجرًا حتى 11:00 صباحًا، مصحوبة برياح شديدة، شبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط برد، وجريان السيول، إلى جانب صواعق رعدية.