أمطار غزيرة ورياح وصواعق تضرب 9 مناطق وتحذيرات من جريان السيول

شهدت الساعات الماضية صدور تنبيهات متقدمة من المركز الوطني للأرصاد شملت 9 مناطق في المملكة، وذلك ضمن توقعات لحالة جوية غير مستقرة تشهدها عدة محافظات اليوم الخميس حيث تتراوح التوقعات بين أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتدني في مدى الرؤية، واحتمال جريان السيول في بعض المواقع.
في منطقة الرياض، صدرت تنبيهات برتقالية لعدد من المحافظات منها الزلفي، الغاط، المجمعة، شقراء، الدوادمي، عفيف، ثادق، حريملاء، رماح، ضرما، ومرات، متوقعة أمطارًا متوسطة تبدأ من الساعة 02:00 فجرًا حتى 11:00 صباحًا، مصحوبة برياح شديدة، شبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط برد، وجريان السيول، إلى جانب صواعق رعدية.
أما منطقة الشرقية، فشهدت تنبيهات مماثلة شملت حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، وقرية العليا، من الثانية فجرًا حتى الحادية عشرة صباحًا، مع توقعات بأمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة وصواعق وبرد، إضافة إلى تنبيه أصفر في الجبيل لأمطار خفيفة ورياح نشطة حتى التاسعة مساءً.
وفي منطقة عسير، شملت التنبيهات معظم المحافظات من بينها أبها، خميس مشيط، بيشة، رجال ألمع، ومحايل، متوقعة أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة تبدأ من الثامنة صباحًا وتستمر حتى العاشرة مساءً.
في منطقة جازان، بدأت التنبيهات من الخامسة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وشملت جازان، فرسان، الدرب، وبيش، مع أمطار خفيفة ورياح نشطة قد تؤثر في الرؤية الأفقية.
وشملت منطقة الباحة محافظات الباحة، العقيق، بلجرشي، المندق، بني حسن، الحجرة، المخواة، وقلوة، مع أمطار خفيفة ورياح نشطة بين الساعة 10:00 صباحًا وحتى الثامنة مساءً.
وفي منطقة الحدود الشمالية، صدرت تنبيهات تشمل عرعر، العويقيلة، وطريف، متوقعة أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة من الساعة 10:00 صباحًا حتى الثامنة مساءً.
كما شملت التنبيهات منطقة الجوف في القريات، طبرجل، سكاكا، ودومة الجندل، حيث تبدأ الحالة عند الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة 20:00، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة ورياح نشطة وصواعق رعدية.
أما في منطقة مكة المكرمة، فشملت التنبيهات محافظات الطائف، أضم، ميسان، الليث، الشعيبة، والخرمة، مع أمطار خفيفة ورياح نشطة وصواعق، وتستمر الحالات من الثانية فجرًا حتى العاشرة مساءً حسب المحافظة.
وفي منطقة تبوك، صدرت تنبيهات لمحافظات الوجه، أملج، ضباء، وحقل، حيث تبدأ الحالة من الثانية فجرًا حتى الواحدة ظهرًا، متوقعة أمطارًا خفيفة ورياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية.