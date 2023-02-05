لآلِئ منثورة على صفحة الشتاء.. صور خلابة من جبال الباحة تحكي قصة "اللوز"

وأكد لوكالة الأنباء السعودية "واس" مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن اللوز من السلع التي تحتمل التخزين أعواماً طويلة ، مشيراً إلى أن إنتاج اللوز بمنطقة الباحة له ميزته الخاصة عن غيره من المناطق.