شاهد.. احتفالات "عيد الطائف" تجذب الأهالي والزوار.. و90 فعالية ترفيهية توجّه لجميع الشرائح

ووضعت الأمانة أكثر من 400 شكل وإنارة تجميلية في مواقع مختلفة من المحافظة، ولإظهار بهجة العيد قامت الأمانة بتزيين وإنارة الميادين والساحات والشوارع والطرق الرئيسة، كما وضعت عبارات التهاني في 400 لافتة، و31 لوحة إعلانية، و18 شاشة إلكترونية، ورفعت درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضعت برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها، فضلاً عن أعمال التطهير والتعقيم ومتابعة امتثال المحال والمرافق والمنشآت التجارية والصحية والترفيهية للتعليمات البلدية في مواكبة للكثافة المتوقعة من المتنزهين والسائحين خلال فترة عيد الفطر للعام الحالي.