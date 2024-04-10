شاهد.. احتفالات "عيد الطائف" تجذب الأهالي والزوار.. و90 فعالية ترفيهية توجّه لجميع الشرائح

بحضور كثيف فاق المتوقع من أهالي الطائف وزوارها، انطلقت فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك في 3 مواقع مختلفة من المحافظة، بمتابعة أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي الذي شدد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمشاركة الأهالي فرحتهم في هذه المناسبة الإسلامية الغالية.
وامتلأت متنفسات الردف والملك عبدالله والسنابل بالعائلات الذين حضروا منذ وقت مبكر للاستمتاع بفعاليّات وبرامج العيد السعيد.
وبذلت الدوريات المرورية والفرق الأمنية جهودًا ملموسة لتسهيل تدفق الأهالي والزوار إلى مواقع الاحتفالات من مختلف الطرق والمحاور الرئيسة.
واستمتع المرتادون بمشاهدة العروض الفلكلورية الشعبية، والمسابقات الثقافية وتوزيع الجوائز والهدايا على الزوار والمشاركين، فيما كان التفاعل على أشده مع فقرات وأنشطة المسرح المفتوح، والتي جذبت مئات الأسر مع أطفالهم، بينما جاءت النشاطات الترفيهية والترويحية المختلفة لتضيف مساحات من الفرح والبهجة لدى الحضور الكثيف.
وستستمر الفعاليّات المسائية على مدى 3 أيام بإذن الله لتخلق فضاءات من الفرح لدى الأسر الباحثة عن إدخال البهجة والسرور في نفوس أطفالهم.
وأكدت الأمانة أن الفعاليّات الثقافية والفنية ستختلف من يوم لآخر، وسيكون هناك المزيد من العروض والمفاجآت والفقرات التي تناسب جميع شرائح المجتمع، كما سيتم توزيع الهدايا والورود والحلويات في سائر المواقع المخصصة لاحتفالات العيد السعيد.
وأشاد المواطنون والمقيمون باستقبال المنظمون لذوي الإعاقة وتخصيص فعاليّات مناسبة لهم مع توزيع الهدايا والحلوى عليهم باعتبارهم شريحة مهمة من المجتمع، ونوهوا بالدور الواضح لمنسوبي الأمانة والمتطوعين والمتطوعات في توجيه الحشود، واستقبال الأسر الزائرة، مؤكدين أن فعاليّات العيد شهدت هذا العام تطورًا نحو الأفضل، مما جذب الزوار والمرتادين إلى الحدائق والمنتزهات التي أُقيمت فيها الفعاليّات.
ورفعت الأمانة مستوى التنسيق مع شركائها لضمان السيطرة على سائر الزوار وضمان سلامتهم، واحتواء ما يعكر صفوهم، وبيّنت أنه سيتم تنظيم أكثر من 90 فعالية في المنتزهات والحدائق العامة والساحات البلدية على مستوى المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1445هـ.
وكشفت عن تسخير جميع الجهود والموارد اللازمة لتكون الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية وأماكن إقامة الفعاليّات في جميع المواقع بالطائف في حالة جاهزية تامة لاستقبال الزائرين والمرتادين، كما أن الفعاليّات ستلبي احتياجات الأسر والأطفال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت إلى مبادرات الأمانة خلال العيد ومنها: معايدة الأهالي والأطفال وتوزيع الهدايا وباقات الورود على مرتادي المنتزهات والأماكن العامة، وزيارة المرضى المنومين في المستشفيات وذوي الإعاقة، ومعايدة الجهات الأمنية وخلافه.
يُذكر أن فرق الأمانة الميدانية من مشرفين وموظفين يقومون بالعمل وفق دوريات طوال أيام إجازة العيد، وستستمر الرقابة الصحية الدورية على المنشآت الغذائية كالمطاعم والمطابخ ونقاط الذبح، والمحال التجارية ومنشآت الحلويات وصالونات الحلاقة، ومضاعفة الجهود في أعمال النظافة والإصحاح البيئي، مع تفعيل قنوات العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية بالأمانة، وإتاحة الفرص للمتطوعين لتسجيل ساعات معتمدة للتعاون مع الأمانة في الإرشاد والتوجيه والتوعية والتثقيف والمشاركة والإشراف على بعض الأنشطة والبرامج والفعاليّات.
ووضعت الأمانة أكثر من 400 شكل وإنارة تجميلية في مواقع مختلفة من المحافظة، ولإظهار بهجة العيد قامت الأمانة بتزيين وإنارة الميادين والساحات والشوارع والطرق الرئيسة، كما وضعت عبارات التهاني في 400 لافتة، و31 لوحة إعلانية، و18 شاشة إلكترونية، ورفعت درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضعت برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها، فضلاً عن أعمال التطهير والتعقيم ومتابعة امتثال المحال والمرافق والمنشآت التجارية والصحية والترفيهية للتعليمات البلدية في مواكبة للكثافة المتوقعة من المتنزهين والسائحين خلال فترة عيد الفطر للعام الحالي.
وجهّزت الأمانة جميع الحدائق والمتنزهات العامة والمواقع السياحية في الشفا والهدا والسيل الكبير والصغير وجنوب الطائف حتى يستمتع الأهالي في هذه المتنفسات الطبيعية التي يكثر الإقبال عليها خلال أيام العيد.