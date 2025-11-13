الأمير سعود بن نايف يشهد توقيع اتفاقيات سياحية بـ٧ مليارات ريال في الخبر

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، توقيع عددٍ من الاتفاقيات والمشاريع السياحية النوعية التي تجاوزت قيمتها ٧ مليارات ريال، ضمن فعاليات منتدى "TOURISE 2025" المنعقد في الرياض، بحضور معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
وتتضمن الاتفاقيات تطوير وجهات سياحية متكاملة في محافظة الخبر، بهدف تعزيز مكانة المنطقة الشرقية كإحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة.
وأكد سمو الأمير سعود بن نايف أن المنطقة الشرقية تمتلك مقومات سياحية طبيعية وبحرية وثقافية واقتصادية، مشيرًا إلى أن الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ورؤيتها الطموحة، ساهم في تسريع وتيرة المشاريع النوعية، ما يجعل المنطقة مركزًا حيويًا يجمع بين جودة الحياة والتنمية المستدامة وفرص الاستثمار الواعدة.
وأوضح سموه أن هذه المشاريع تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز القطاع السياحي ورفع جاذبية المنطقة كوجهة مميزة للزوار من داخل المملكة وخارجها، مشددًا على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وشهد مراسم التوقيع معالي أمين المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة شركة أشراق المهندس فهد بن محمد الجبير، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري، ورئيس مجلس إدارة شركة أجدان عبدالله الفوزان، وعدد من مسؤولي الشركاء.
وشملت الاتفاقيات تأسيس صندوق مشروع "الخبر بيير" لتطوير وجهة سياحية على مساحة ٦٧١,٠٠٠ م²، تشمل واجهة بحرية بطول ٨٥٠ مترًا، ومجموعة من الفنادق والمنتجعات التي توفّر أكثر من ١٤٥٠ غرفة ووحدة فندقية، إضافة إلى وحدات سكنية بعلامات عالمية، ومناطق للتجزئة والمطاعم والمرافق الترفيهية.
كما تم توقيع اتفاقية تمويل "منتجع ريكسوس شاطئ نصف القمر"، بالشراكة مع البنك السعودي الفرنسي، وتطوير شركة FTG Development Co. ويقام المشروع على مساحة تتجاوز ٢٦٠ ألف م²، ويضم ٤٠٠ غرفة فندقية، و٤١ فيلا فاخرة، وخمسة مسابح، وحديقة مائية، ومركز استجمام، وستة مطاعم عالمية.
وتسهم هذه المشاريع في رفع الطاقة الاستيعابية للمنطقة الشرقية، وزيادة الإنفاق السياحي، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة في تنمية القطاع السياحي وتعزيز جودة الحياة.