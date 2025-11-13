الأمير سعود بن نايف يشهد توقيع اتفاقيات سياحية بـ٧ مليارات ريال في الخبر

شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، توقيع عددٍ من الاتفاقيات والمشاريع السياحية النوعية التي تجاوزت قيمتها ٧ مليارات ريال، ضمن فعاليات منتدى "TOURISE 2025" المنعقد في الرياض، بحضور معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.