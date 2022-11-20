الترويج للاقتصاد الحيوي.. "APEC" يختتم أعماله بالتركيز على "أهداف بانكوك"

وبين أن العالم يمر بتغيير كبير وأن البيئة والاستدامة أمران حاسمان، وذلك بعد أن اعتمد الأعضاء البيان الختامي الذي كان تركيزه على "أهداف بانكوك" للترويج لنموذج الاقتصاد الحيوي الدائري والأخضر (BCG).