الترويج للاقتصاد الحيوي.. "APEC" يختتم أعماله بالتركيز على "أهداف بانكوك"

اختتمت في العاصمة التايلندية بانكوك، قمة منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ "APEC"، تحت شعار "انفتاح، اتصال، توازن".
وأعرب رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلندي الجنرال برايوت تشان أوشا، عن أمله أن تعمل اقتصادات الدول الأعضاء معًا لمساعدة منطقة آسيا والمحيط الهادئ على التطور والازدهار.
وبين أن العالم يمر بتغيير كبير وأن البيئة والاستدامة أمران حاسمان، وذلك بعد أن اعتمد الأعضاء البيان الختامي الذي كان تركيزه على "أهداف بانكوك" للترويج لنموذج الاقتصاد الحيوي الدائري والأخضر (BCG).
يُذكر أن منتدى أسبوع القادة الاقتصاديين لمنطقة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ قد انطلق في مركز الملكة سيريكيت الوطني للمؤتمرات (QSNCC) في بانكوك، حيث افتتحه رئيس الوزراء التايلندي الجنرال برايوت تشان أوتشا، واستمر من الفترة 14 إلى 19 نوفمبر 2022.
ويضم منتدى "أبيك" 21 عضوًا هي: أستراليا وبروناي وكندا وشيلي والصين وهونغ كونغ الصينية وتايوان الصينية وإندونيسيا واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبابوا نيو غينيا وبيرو والفلبين وروسيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند والولايات المتحدة والفيتنام.